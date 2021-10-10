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أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله بالسعودية

05:41 م الأحد 10 أكتوبر 2021
أبو الغيط يدين استهداف الحوثيين لمطار الملك عبد الله بالسعودية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):

دان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما قامت به الميلشيات الحوثية من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله" إن هذه الهجمات الإجرامية، والموجهة ضد أهداف مدنية، تُعد جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة".

وأكد أبو الغيط أن الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب.

هذا المحتوى من

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية السعودية مطار الملك عبد الله الحوثيين

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