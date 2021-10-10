مصر تدعو الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف

القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من اليمنيين.

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم ، عن تضامنها ووقوفها بجانب اليمن في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.

ودعت مصر "كافة الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر".

كان مصدر أمني يمني أفاد اليوم بمقتل خمسة جنود ومدني وإصابة سبعة آخرين جراء الانفجار الذي استهدف وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، ومحافظ عدن، أحمد لملس جنوبي البلاد .