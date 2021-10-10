دبلوماسي إيراني: صیاغة وثیقة شاملة حول التعاون طویل الأمد مع روسیا

طهران- (د ب أ):

صرح مساعد وزیر الخارجیة الإيراني بأنه يجري إعداد وصیاغة وثیقة شاملة حول التعاون طویل الأمد بین إیران وروسیا، مضيفا أنه یجری حالیا إعداد المسودة والتنسیق مع المراکز والأجهزة ذات الصلة فی البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مدير عام قسم أوراسیا بوزارة الخارجية علي رضا حقيقيان، قوله إنه وفقا لأحكام هذه الوثيقة، فإن مدة صلاحيتها 10 سنوات، ويتم تمدیدها تلقائيا كل خمس سنوات فی حال عدم رفض الجانبین.

وفيما يتعلق بالسياحة، قال إن هناك اتفاقية إعفاء من التأشيرة بين مواطني البلدين، لكنها توقفت بسبب انتشار كورونا وعدم وجود آلية إنفاذ لها.

ومؤخرا، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية بين المسؤولين المعنيين من الجانبين، وتقرر دخولها حيز التنفيذ في المستقبل القريب، بعد تطبيع الظروف الناجمة عن كورونا.

وكان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى روسيا، وقال إن إيران تحاول تفعيل التفاهمات والمعاهدات السابقة التي عقدت بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد.