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بدء العمل باتفاق إلغاء تأشيرة الدخول بين الإمارات وإسرائيل

03:38 م الأحد 10 أكتوبر 2021
بدء العمل باتفاق إلغاء تأشيرة الدخول بين الإمارات وإسرائيل

بدء العمل باتفاق إلغاء تأشيرة الدخول بين الإمارات

تل أبيب/ أبوظبي- (بي بي سي):

بدأ اليوم العمل بالاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الخاص بإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين لأغراض السياحة والأعمال.

وانطلقت رحلة جوية من تل أبيب إلى الإمارات عبر شركة العال الإسرائيلية، في أول يوم من سريان قرار الإعفاء الذي يدخل في إطار التفاهمات بين البلدين على خلفية اتفاقية التطبيع التي أبرمت في عام 2020 برعاية أمريكية.

وكانت أبو ظبي أرجأت العمل بالقرار الخاص بالإعفاء من التأشيرات بالنسبة للإسرائيليين الوافدين إلى أراضيها في بداية العام الحالي، وأرجعت حينذاك هذا التأجيل إلى انتشار جائحة كورونا في كل من الإمارات وإسرائيل.

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تأشيرة الدخول الإمارات إسرائيل تل أبيب

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