بعد ساعات من العتمة.. شبكة الكهرباء اللبنانية تعود للعمل

بيروت- (د ب أ):

صرح وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض بأن شبكة الكهرباء "عادت إلى عملها الطبيعي"، وذلك بعد انفصال شبكة الكهرباء أمس بشكل كامل إثر توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة نتيجة نفاد المازوت.

وقدم الوزير الشكر لرئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان على "تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش كمية إجمالية تبلغ 6 آلاف كيلولتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني".

وطمأن فياض، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، المواطنين إلى أن "الشبكة قد عادت الى عملها الطبيعي، وفقا لما كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني".

وأعلن في بيان أنه "تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميجاوات ومعمل دير عمار بقوة 210 ميجاوات ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميجاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضا".

كما أعلن أنه "تم أول من أمس الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار، وأرسلت إلى دائرة المناقصات لاجراء استدراج العروض لاستيراد الفيول، وسيساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي".

يأتي هذا بينما تعاني البلاد من أزمة طاقة منذ شهور، شملت شح المواد البترولية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.