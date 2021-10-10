تظاهرات في بولندا تأييدا لعضوية الاتحاد الأوروبي

بروكسل- (أ ف ب):

تشهد بولندا الأحد تظاهرات يتوقع أن يشارك فيها الآلاف تأييدا لعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب قرار قضائي مثير للجدل يرى محللون أنه قد يفضي الى خروج وارسو من التكتل القاري.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرات عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، وهي تأتي بدعوة من دونالد توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي والزعيم الحالي لـ"المنصة الديموقراطية"، أبرز أحزاب المعارضة البولندية.

وحذّر توسك الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء، من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير الى "بوليكست"، في إشارة الى "بريكست"، وهي المفردة التي استخدمت للحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأثار القرار القضائي الذي يطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون المحلي، انتقادات واسعة في بولندا وعموم القارة.

ودعا توسك مواطنيه الى "الدفاع عن بولندا أوروبية"، مضيفا عبر حسابه على تويتر "علينا أن ننقذ بولندا، لن يقوم أحد بذلك بدلا منا".

وانضمّت بولندا ودول أخرى من وسط أوروبا وشرقها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، بعد 15 عاماً من مساهمة حركة "تضامن" في إسقاط النظام الشيوعي.

ولا تزال العضوية في الاتحاد الأوروبي تلقى شعبية واسعة وفق استطلاعات الرأي المحلية، الا أن العلاقة بين وارسو وبروكسل تشهد بعض التوتر منذ وصول حزب "القانون والعدالة" الشعبوي الى الحكم في العام 2015.

وتعد إحدى نقاط التباين الرئيسية بين الطرفين، الإصلاح الواسع للجهاز القضائي الذي يرغب الحزب في إجرائه، والذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يهدد استقلالية القضاء ويؤثر سلبا على الحريات الديموقراطية.

أما أحدث نقاط الخلاف، فكانت قرار المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية بولندية، الخميس الطعن بغلبة القانون الأوروبي على القانون البولندي، واعتبارها أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي "تتعارض" مع دستور البلاد.

وأكدت المحكمة أيضاً أن المؤسسات الأوروبية "تتصرف خارج مجال اختصاصها" عبر التدخّل في إصلاحات النظام القضائي المحلي.

مكان بولندا في أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي حذّر قبل صدور الحكم، من أن المسألة قد يكون لها "عواقب" على بولندا، لا سيما لجهة المنح المخصصة للتعافي من تبعات كوفيد-19 والقروض الأوروبية الميسّرة.

ورأى محللون أن القرار القضائي هو بمثابة "بوليكست قانوني"، وقد يمهّد الطريق أمام خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

الا أن الحكومة ممثلة برئيسها ماتيوش مورافيتسكي، أكدت الجمعة رغبتها في البقاء ضمن التكتل القاري.

وقال مورافيتسكي على صفحته على فيسبوك إن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي كان "إحدى نقاط القوة في العقود الماضية" لبولندا والاتحاد، مشددا على أن "مكان بولندا (كان) وسيظل في أسرة الدول الأوروبية".

وأوضح أن مسألة غلبة القانون الدستوري على القانون الأوروبي، سبق وحسمتها محاكم في دول أوروبية أخرى.

وتابع "لدينا الحقوق ذاتها كالدول الأخرى. نريد أن يتم احترام هذه الحقوق. نحن لسنا ضيفا غير مرحب به في الاتحاد الأوروبي، ولهذا لا نقبل بأن يتم التعامل معنا كبلد من الدرجة الثانية".

وعلى الحكومة أن تتخذ قرارا بنشر الحكم بشكل رسمي ليصبح نافذا قانونا. ويرى خبراء أن الحكومة قد تختار التصرف بحذر لعدم إعاقة التمويل الأوروبي وتفادي التباس قانوني محتمل في حال فاضلت المحاكم البولندية بين تطبيق القانونين المحلي والأوروبي.