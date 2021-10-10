بالفيديو- معلمة أمريكية تخلع كمامتها عمدًا وتتنفس في وجه تلميذة

وكالات:

أحدث مقطع مُصور متداول ضجة على مِنصات التواصل الاجتماعي، إذ يُظهر مُعلمة أمريكية بمدرسة إعدادية بالولايات المتحدة، وهي تنزع كمامتها الطبية لكي تتنفس عمدا في وجه تلميذة.

وأظهر الفيديو المعلمة من مدرسة ألدين في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تخرق بروتوكولات فيروس كورونا بالمنطقة التعليمية، وتحاصر التلميذة في أحد أركان الفصل الدراسي، وتبدأ في الزفير بوجهها عن عمد.

وظلت المعلمة تردد في الفيديو المُلتقط في 17 سبتمبر الماضي ونشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جملة "أنا لا يهمني"، فيما ترد عليها التلميذة الخائفة بأن تغرب عن وجهها.

وألقت السلطات القبض على المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتواجه الفصل من العمل، ولم يتم توضيح سبب مشاجرتها مع التلميذة، بحسب الصحيفة.

ومدرسة ألدين واحدة من 19 منطقة تعليمية في ولاية تكساس الأمريكية تتطلب تغطية الوجه لجميع الطلاب والموظفين.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلن مؤخرا أن ولايته ستكون أول ولاية أمريكية ستطلب من أطفال المدارس تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا.