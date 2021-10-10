صحيفة فرنسية: أثرياء العالم يتدفقون بقوة إلى دبي

وكالات:

تحدّثت صحيفة "كورييه إنترناشيونال" الفرنسية، عن تدفقات قوية للأجانب، لاسيّما أصحاب الثروات الكبيرة، إلى دبي في الأشهر الأخيرة.

ووفق تقرير للصحيفة على موقعها الإلكتروني، الأحد، شهدت دبي تدفقا كبيرا من أصحاب الثروات للإقامة فيها مع عائلاتهم من أجل الاستفادة من المميزات المغرية التي تقدمها المدينة.

وعددت الصحيفة المميزات المغرية التي توفرها دبي في الوقت الحاضر، ما بين خيارات الإقامة لفترات زمنية طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات لبعض فئات الوافدين، ووفرة العقارات الفاخرة التي تلبي للأثرياء احتياجاتهم من وسائل الرفاهية ذات الفخامة البالغة.

فضلًا عن نجاح دبي في احتواء جائحة كوفيد 19، وذلك من خلال برنامج تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة للجائحة.

وذكرت الصحيفة أن توافد أثرياء العالم على دبي في الوقت الراهن انعكس إيجابًا على سوق العقارات في الإمارة، وتحديدًا العقارات الفاخرة، والتي تمر حاليًا بمرحلة انتعاش لافت.