نجاة وزير الزراعة اليمني ومحافظ عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

وكالات:

نجا محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني، الأحد، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي بمدينة عدن (جنوب).

وبحسب معلومات أولية، فإن سيارة مفخخة استهدفت موكبا لمسؤولين محليين، بينهم محافظ عدن أحمد لملس.

ورجحت المعلومات أن يكون وزير الزراعة والثروة السمكية المهندس سالم السقطري ضمن الموكب الذي استهدفته السيارة المفخخة.

وأكدت مصادر محلية نجاة محافظ عدن والوزير اليمني من الانفجار، غير أنه خلف أضرارا مادية كبيرة.

ووفق وكالة "رويترز"، قُتل شخصان على الأقل في الانفجار الذي شهدته المحافظة.

وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابساته، والجهات التي تقف خلفه.

ويأتي الانفجار بعد 5 أيام فقط من زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج للعاصمة المؤقتة عدن، في أول زيارة له منذ تعيينه.