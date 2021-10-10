بعد وفاته بكورونا.. من هو عبدالقدير خان "أبو القنبلة النووية الباكستانية"؟

كتب- مصراوي:

توفي، الأحد، العالم النووي الباكستاني عبدالقدير خان، المعروف باسم "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، عن عمرة ناهز 85 عامًا، إثر مشكلات في الرئة ناجمة عن كوفيد 19، وذلك بعد شهرين من ثبوت إصابته بالفيروس.

ولد عبد القدير خان في الأول من أبريل 1936 بمدينة بهوبال الهندية أثناء الاحتلال البريطاني قبل انفصال باكستان عن الهند.

نقل خان بين جامعات عدة ومؤسسات تعليمية أوروبية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا أواسط الستينيات، ثم نال الدكتوراه من جامعة بلجيكية مطلع السبعينيات، قبل أن يستقر في هولندا موظفًا بمعمل لتخصيب اليورانيوم.

ترقى خان في عمله بهولندا، حتى أصبح كبيرا لخبراء المعادن في شركة (FDO) الهندسية الهولندية، التي كانت حينذاك على صلة وثيقة بمنظمة "اليورنكو" المهتمة بتخصيب اليورانيوم، و خلال عمله بالشركة الهولندية؛ كان خان -وفقا لبعض المصادر- ينسخ سرًّا تصميمات لأجهزة الطرد المركزي، ويجمع قائمة بالشركات التي يمكن أن تزود باكستان بالتكنولوجيا اللازمة لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب للأسلحة النووية، رغم أن خان نفى مرارا أن يكون سرق بيانات من هولندا.

شكل التحاق الهند -غريمة باكستان- بالنادي النووي بتفجير قنبلتها النووية الأولى عام 1974 منعطفا بالغ الأهمية في مسيرة خان؛ إذ كان يرسل رسائل سرية للمسؤولين الباكستانيين ذات صلة بتطوير القدرات الباكستانية، ولكن رسائله كانت تواجه بالتجاهل وعدم الاهتمام.

بيد أن الدوي الهائل الذي أحدثه التفجير النووي الهندي في الساحة العسكرية والأمنية وحتى السياسية الباكستانية، غيّر بالكامل من تعاطي المؤسسة الباكستانية مع خان، فمع حالة القلق الهائل والاستنفار التي عمّت باكستان، استدعاه رئيس الوزراء الباكستاني ذوالفقار علي بوتو عام 1975 من هولندا وأسند إليه رئاسة برنامج باكستان النووي.

بدأ خان عمله انطلاقا من مدينة كاهوتا القريبة من مدينة راولبندي التي أنشأ فيها معامل هندسية للبحوث عام 1976، وهي المعامل التي سميت لاحقا في عام 1981 بـ"معامل الدكتور عبد القدير خان للبحوث"، تثمينا لجهوده البحثية.

وفي سبتمبر 1986، تمكنت باكستان من القيام بأول تفجير نووي تحت سطح الأرض، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في خطوة تمثل أبرز إنجاز عسكري حققته باكستان في تاريخها، وما زالت إلى اليوم هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي بلغت مرحلة إنتاج القنبلة النووية.

تشير مصادر غربية إلى أن العمل الذي أنجزه خان في 6 أعوام في البرنامج النووي لبلاده يستغرق في العادة عقدين من الزمان في الدول الغربية ذات التقاليد الراسخة في مجال الصناعة النووية، وقد ساعده كتمانه الشديد على نجاح مشروع إنشاء القنبلة النووية الباكستانية، كما ساعدته علاقاته بالشركات الغربية ذات الصلة بميدان التخصيب وبناء آلات الطرد المركزي على أن يشتري ما يعينه على بناء مختبراته وعلى تطوير بحوثه.

بعد إعلان باكستان التحاقها بالنادي النووي، بدأت الدول الغربية ضغطا هائلا اقتصاديا وسياسيا عليها؛ ففرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليها، كما رفعت قضية على عبد القدير خان بداية الثمانينيات في هولندا تتهمه بسرقة وثائق نووية سرية، وهو أمر نفاه خان وفنّدته حكومة إسلام آباد مرارا، وقد أسقطت التهمة محكمة أمستردام العليا بعد ذلك.

بدأت المتاعب تلاحق أبا القنبلة النووية منذ عام 2003، حين استجوب هو وبعض علماء الذرة الباكستانيين في ديسمبر من العام نفسه، من جانب الأمن الباكستاني بشأن احتمال وجود علاقة بين البرنامجين النوويين في باكستان وإيران، وتسريب أسرار نووية إلى دول مثل ليبيا وكوريا الشمالية.

مع الضغوط الخارجية ومطالبة الولايات المتحدة باستجوابه، واستمرار التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة له، ظهر العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان في 4 فبراير 2004 على شاشات التلفزيون ليعترف بتسريب أسرار نووية إلى دول أخرى نافيا أي مسؤولية عن حكومة بلاده. وقد أعلن مجلس الوزراء الباكستاني لاحقا العفو عن خان في ظل التضامن الشعبي الكبير مع من يُنظر إليه محليا على أنه بطل قومي.

وقبل أيام أُعلنت إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى إثر ذلك، ومع تحسن حالته الصحية نُقل إلى منزله، لكن حالته تدهورت فجأة الليلة الماضية، وتوفي في أحد مستشفيات العاصمة إسلام آباد.

ونشر خان نحو 150 بحثا علميا في مجلات علمية عالمية، كما نشر في عام 1981 كتاب "القنبلة الإسلامية" بالإنجليزية.