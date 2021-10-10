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مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا في تحطم طائرة نقل روسية صغيرة شرقي موسكو

11:10 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا في تحطم طائرة نقل روسية صغيرة شرقي موسكو

تحطم طائرة

موسكو- (بي بي سي):

تحطمت طائرة نقل روسية، مخصصة لنقل حمولات غير ثقيلة، وتشير البيانات الأولية إلى مصرع 15 شخصًا كانوا على متنها.

وأشارت وكالة الأنباء الحكومية الرئيسية في روسيا (تاس) إلى نجاة 4 من ركاب الطائرة التي أعلن أنها تحطمت في منطقة تتارستان، التي تقع على مسافة نحو ألف كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.

ويتردد أن الطائرة تحت إدارة نادي محلي لأنشطة الطيران ومملوكة له.

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