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كورونا حول العالم: الإصابات 237.5 مليون.. واللقاحات 6.44 مليار

10:49 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 237.5 مليون.. واللقاحات 6.44 مليار

مصابي كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 237.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.44 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 237 مليونا و559 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و847 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و445 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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