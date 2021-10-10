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كبار المسؤولين في العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

10:23 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
كبار المسؤولين في العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (د ب أ):

أدلى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت اليوم الأحد في أرجاء البلاد.

وقال حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، للصحفيين، في أحد المراكز الانتخابية، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، بتواجد المراقبين الدوليين في المراكز الانتخابية.

وأضاف: "قمنا بزيارة عدد من المراكز الانتخابية ... ونحن سعداد بحسن التنظيم وحجم الإقبال"، متوقعا أن يتجاوز عدد الذين سيدلون بأصواتهم التوقعات.

ورجح أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج أولية يوم غد الاثنين.

وفتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم أبوابها لاستقبال 23 مليونا و 986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

برهم صالح العراق الانتخابات البرلمانية مصطفى الكاظمي

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