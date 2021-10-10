كورونا يُغيّب "أبو القنبلة النووية الباكستانية" عبدالقدير خان

إسلام آباد- (د ب أ):

توفي العالم النووي الباكستاني، عبدالقدير خان، الأحد، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونقل خان إلى مستشفى في إسلام آباد في وقت مبكر صباح اليوم، حيث توفي، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19 .

وقال وزير الدفاع، برويز ختك إن وفاته تمثل "خسارة كبيرة! سوف تكرم باكستان إلى الأبد خدماته للأمة! الأمة مدينة له بشدة، لمساهماته في تعزيز قدراتنا الدفاعية".

ويبجل الكثيرون في باكستان، خان، باعتباره الأب لبرنامج الأسلحة النووية في البلاد.

كما ينظر إليه على أنه جلب العار لنفسه وعرض العالم لمخاطر- من خلال نشر المعرفة الفنية بالأسلحة النووية. وفي عام 2004، أقر خان على شاشة التلفزيون بتسريب أسرار نووية إلى ليبيا وكوريا الشمالية وإيران.

لكن، بعد احتجاج دولي وتحقيقات، منح الحاكم العسكري آنذاك، برويز مشرف، خان عفوا كاملا.