الهند تسجل 18 ألفا و166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 18 ألفا و166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 33 مليونا و953 ألفاو475 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 214 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 450 ألفا و589 حالة.

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