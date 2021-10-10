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كوريا الجنوبية تسجل 1594 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

07:28 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1594 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

كورونا كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 331 ألفا و 519 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2575.

وحصل نحو30 مليون شخص من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سول

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