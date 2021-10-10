تحرير 126 مهاجراً من داخل حاوية في جواتيمالا

جواتيمالا سيتي - (د ب أ):

أعلنت الشرطة في جواتيمالا يوم السبت العثور على 126 مهاجرا، بينهم 109 من هايتي، في حاوية مهجورة على جانب الطريق جنوبي البلاد.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر تويتر إن الحاوية تركها مهربو البشر على الطريق الذي يربط بين بلدة نويفا كونسبسيون وقرية كوكاليس في مقاطعة إسكوينتلا.

وتابعت أن الضباط "سمعوا صراخا وطرقا قادما من داخل الحاوية"، مضيفة أنه تم العثور أيضا داخل الحاوية على أفراد من نيبال وغانا لا يحملون وثائق.

وقالت السلطات إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم نُقلوا إلى ملاجئ وحصلوا على مساعدات إنسانية.

وكان المهاجرون على الأرجح متجهين إلى المكسيك على أمل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وارتفع عدد الذين ألقي القبض عليهم اثناء دخولهم للولايات المتحدة بشكل غير قانوني على الحدود مع المكسيك بشكل حاد هذا العام - أكثر من 200 ألف خلال شهري يوليو و أغسطس. ومن بينهم العديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

ويأتي معظم المهاجرين من المكسيك أو إحدى دول أمريكا الوسطى مثل جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، حيث ينتشر الفقر والعنف والفساد.

وفي الآونة الأخيرة غامر العديد من الأشخاص من دول أخرى تعاني من الأزمات في المنطقة ، مثل هايتي وكوبا وفنزويلا، وخاضوا غمار رحلة طويلة وخطيرة عبر المكسيك. ولا يصل الكثير من المهاجرين حتى إلى حدود الولايات المتحدة، حيث يجري إيقافهم من قبل الجنود المكسيكيين ومن ثم يعيدونهم .​