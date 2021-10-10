كوريا الجنوبية تطلب دعم الإمارات لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030

سول - (د ب أ):

طلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونج اوي-يونج من دولة الإمارات العربية المتحدة دعم مسعى بلاده لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030 في بوسان، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وقال تشونج إن كوريا الجنوبية تثمن بشكل كبير نجاح الإمارات في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال اجتماعه يوم السبت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي في دبي.

وأعربت الهاشمي عن تقديرها لمشاركة حكومة كوريا الجنوبية في معرض دبي إكسبو وقالت إن بلادها ستواصل التعاون وتبادل الخبرات مع سول في استضافة الحدث.

وقالت الخارجية الكورية إنه من المقرر أن يجري تشونج محادثات اليوم الأحد مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.​