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السعودية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة مليشيات الحوثي وفقا للقانون الدولي

07:22 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
السعودية تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى محاسبة مليشيات الحوثي وفقا للقانون الدولي

مليشيات الحوثي

الرياض - (د ب أ):

دعت السعودية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى محاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي وذلك على خلفية الهجمات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في رسالة بعث بها مساء أمس الجمعة لمجلس الأمن الدولي، على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد عن المعلمي قوله" بخصوص رسالتي المؤرخة في 8 تشرين أول/أكتوبر 2021، أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وأضاف: في ذلك اليوم سقطت قذيفة معادية على مطار الملك عبد الله في جازان، نتيجة محاولة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة.

وأفاد أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن إصابة عشرة مسافرين مدنيين وموظفي مطار من جنسيات مختلفة (ستة سعوديين وثلاثة بنغاليين وسوداني واحد)، بالإضافة إلى أضرار مادية في المطار.

وجدد السفير عبدالله المعلمي، التأكيد على أن الاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية وتهديد المدنيين الأبرياء يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، لذلك يجب محاسبة مليشيات الحوثي وفقًا للقانون الدولي.​

مليشيات الحوثي الأمم المتحدة السعودية الرياض

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