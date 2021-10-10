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إطلاق تحقيق إثر العثور على مجموعة من حيوان الكنجارو نافقة في استراليا

04:20 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
إطلاق تحقيق إثر العثور على مجموعة من حيوان الكنجارو نافقة في استراليا

الكانجارو

سيدني - (د ب أ):

أطلقت الشرطة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تحقيقا يوم السبت إثر العثور على 14 حيوان كنجارو نافقا فيما يعتقد أنه عمل من أعمال الوحشية ضد الحيوانات.

وجاء في بيان للشرطة أنها عثرت في البداية على خمسة من حيوانات الكنجارو البالغة وولب واحد "صغير الكنجارو" نافقين في منطقة لونج بيتش على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، على بعد حوالي 270 كيلومترا جنوبي سيدني، بعد بلاغ هاتفي صباح السبت، مضيفة أنه تم إبلاغهم منذ ذلك الحين بمزيد من المعلومات.

كما تم العثور على سبعة من حيوانات الكنجارو وولب واحد آخرين نافقين في منطقة شاطئ مالونيس القريبة.

وقالت الشرطة إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنهم ربما قتلوا عمدا".

وأوضحت الشرطة أن تحقيقا جاريا لمعرفة الملابسات.

الكانجارو استراليا سيدني ولاية نيو ساوث

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