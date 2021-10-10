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وزارة الصحة الروسية: انخفاض حالات الانتحار بين القُصر

03:23 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
وزارة الصحة الروسية: انخفاض حالات الانتحار بين القُصر

وزارة الصحة الروسية

موسكو - (د ب أ):

قال نائب وزير الصحة الروسي أوليج سالاجاي يوم السبت إن عدد حالات الانتحار بين القُصر في روسيا انخفض بمعدل 1.6 مرة خلال السنوات الماضية، لكن يجب أن تستمر جهود منع الانتحار.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن سالاجاي قوله إن "الإجراءات المتخذة في المناطق الروسية سمحت بخفض عدد حالات الانتحار بشكل ملحوظ بين القُصر، والتي انخفضت بنحو 1.6​ مرة خلال الفترة من 2015 إلى 2020".

وتابع "هذه نتيجة جيدة، لكن كل حياة مهمة، و بموجب هذا المفهوم، يجب أن نبذل جهودا غير عادية".

ووفقا لما ورد على لسانه، فإن نهج أولياء الأمور ومعلمي المدارس يلعب دورا كبيرا في منع حالات الانتحار بين القُصر.

الانتحار روسيا وزارة الصحة الروسية موسكو

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