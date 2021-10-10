Masrawy logo white

احتجاجات ضد تدابير كورونا تتحول لأعمال شغب خطيرة في إيطاليا

12:30 ص الأحد 10 أكتوبر 2021
احتجاجات ضد تدابير كورونا تتحول لأعمال شغب خطيرة في إيطاليا

ارشيفية

روما - (د ب أ)

أدت الاحتجاجات ضد سياسة الحكومة الإيطالية ذات الصلة بفيروس كورونا إلى أعمال شغب خطيرة في روما. وسار آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة السبت واشتبكوا مرارًا مع الشرطة.

واندلعت اشتباكات عنيفة واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه. وحاول المتظاهرون اختراق الحواجز وألقوا المقاعد والمفرقعات النارية، كما ظهر في مقاطع الفيديو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه تم اعتقال أربعة أشخاص في البداية وسط أعمال العنف .

وفي وقت مبكر من المساء، اقتحم المتظاهرون مقر أكبر نقابة عمالية في إيطالية (سي جي آي إل). وأظهرتهم لقطات للهواة وهم يهاجمون الحراس والشرطة.

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي العنف وأكد أن النقابات العمالية هي الضامن للديمقراطية وحقوق العمال، وأن أي محاولة للترهيب يجب أن يعاقب عليها بشدة.

احتجاجات في إيطاليا فيروس كورونا روما أعمال شغب

الخبر التالى:

"رافقني إلى المنزل".. خدمة هاتفية مقترحة لحماية النساء في بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
831

إصابات اليوم

611

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

311576

إجمالي الإصابات

17658

إجمالي الوفيات

262654

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -زيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا