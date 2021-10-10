الجيش اليمني: مصرع أكثر من 16 حوثيًا خلال مواجهات بمأرب

اليمن - (أ ش أ)

أعلن الجيش الوطني اليمني أن أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح مختلفة، السبت، في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش مسنودًا بأبطال المقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله إن قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم شنته مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصرًا حوثيًا وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت عددًا من مواقع تمركز المليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية الإيرانية.