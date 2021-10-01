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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في إقليم تيجراي

08:47 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في إقليم تيجراي

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في إقليم تيجرا

نيويورك - (أ ش أ):

حذرت الأمم المتحدة من سوء تغذية غير مسبوق تعاني منه الحوامل والنساء المرضِّعات في إقليم تيجراي.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، أنه من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أي نحو 79 بالمئة، من سوء تغذية حاد، مشيرا إلى أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15%، ويبلغ 18%، في حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا هي 2.4%، وهي أعلى من نسبة 2%، التي تصنّف عند المستوى الطارئ.

ويأتي تحذير الأمم المتحدة في تقريرها عقب إعلان إثيوبيا أمس طرد 7 مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

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Asha
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