Masrawy logo white

مفوضة أممية: نأسف لقرار إثيوبيا اعتبار موظف حقوقي شخصا غير مرغوب فيه

08:01 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
مفوضة أممية: نأسف لقرار إثيوبيا اعتبار موظف حقوقي شخصا غير مرغوب فيه

ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان

جنيف - (أ ش أ):

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القرار الإثيوبي باعتبار سبعة من موظفي الأمم المتحدة هناك أشخاصا غير مرغوب فيهم بمن في ذلك أحد موظفى المفوضية الأممية لحقوق الانسان.

وقالت باشليه ،في تعليق لها اليوم الجمعة بجنيف، إن الأمم المتحدة تشارك التوقع مع الحكومة الاثيوبية في أنها ستعيد النظر في القرار وتسمح لموظفى حقوق الانسان بمواصلة عملهم المهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

وأضافت أن المفوضية الأممية ليس لديها أي إشارة من الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بأساس القرار بالنسبة لموظف حقوق الإنسان ، معربة عن رفضها القاطع للادعاء الإثيوبي بأن الموظف الذى كان يؤدى وظيفته الموكلة إليه كمسؤول عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة كان يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.

هذا المحتوى من

اثيوبيا مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه جنيف

الخبر التالى:

اعتقال رئيس جورجيا السابق ساكاشفيلي لدى عودته إلى البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا