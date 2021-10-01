مفوضة أممية: نأسف لقرار إثيوبيا اعتبار موظف حقوقي شخصا غير مرغوب فيه

جنيف - (أ ش أ):

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القرار الإثيوبي باعتبار سبعة من موظفي الأمم المتحدة هناك أشخاصا غير مرغوب فيهم بمن في ذلك أحد موظفى المفوضية الأممية لحقوق الانسان.

وقالت باشليه ،في تعليق لها اليوم الجمعة بجنيف، إن الأمم المتحدة تشارك التوقع مع الحكومة الاثيوبية في أنها ستعيد النظر في القرار وتسمح لموظفى حقوق الانسان بمواصلة عملهم المهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

وأضافت أن المفوضية الأممية ليس لديها أي إشارة من الحكومة الإثيوبية فيما يتعلق بأساس القرار بالنسبة لموظف حقوق الإنسان ، معربة عن رفضها القاطع للادعاء الإثيوبي بأن الموظف الذى كان يؤدى وظيفته الموكلة إليه كمسؤول عن حقوق الانسان في الأمم المتحدة كان يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.