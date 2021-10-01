سول وواشنطن وطوكيو تناقش إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

سول - (أ ش أ):

ناقش كبار مسؤولي الدفاع من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الجمعة، سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، وتعهدوا بالعمل عن كثب للرد على تهديداتها.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه خلال المحادثات الهاتفية الثلاثية استعرض نائب وزير الدفاع الكوري "كيم مان-كي" ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ "إيلي راتنر" ونظيرهما الياباني "كازو ماسودا"، الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة بعد إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على التعاون الوثيق فيما بينها بشأن ردودها ذات الصلة في المستقبل.

يذكر أن كوريا الشمالية صعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة من خلال الكشف عن أنواع جديدة من الأسلحة، مع رفض عروض الحوار من قبل إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".