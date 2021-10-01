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ظهور فوهة صغيرة جديدة لبركان بجزيرة لابالما الإسبانية

05:47 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
ظهور فوهة صغيرة جديدة لبركان بجزيرة لابالما الإسبانية

بركان لا بالما

مدريد أول- (د ب أ):
تشكلت فوهة صغيرة جديدة في البركان الواقع في لا بالما بجزر الكناري الذي ثار قبل 12 يوما.

وقال لوكا ادوريا من معهد علم البراكين بالجزيرة الإسبانية للصحفيين اليوم الجمعة إن تدفق الحمم الجديد يسير بمحازاة الحمم القديمة في جنوب غرب لابالما وهو صغير نسبيا ولكنه يؤثر على المناطق التي لم تصلها الحمم حتى الآن.

تحدث مانويل نوجاليس من معهد الأبحاث الإسباني (سي اس أي سي) عن "أنباء سيئة" ولكنه شدد على "أنه لا يوجد سبب للفزع".

ومن ناحية أخرى، وفقا لأحدث المعلومات الرسمية صار أكثر من 700 هكتار من المنطقة المتضررة حول سلسلة جبال كومبر فيجا في جنوب الجزيرة مغطاة بالفعل بطبقة سوداء يبلغ ارتفاعها مترا من الحمم التي وصلت سخونتها لنحو ألف درجة مئوية، بحسب التلفزيون الرسمي (ار تي في ايه).

وهذا المنطقة تعادل نحو ألف ملعب كرة قدم.

فوهة بركان بركان جزر الكناري جزيرة لابالما اسبانيا

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