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الكويت: جناحنا في "إكسبو دبي" سيعكس صورة البلاد

03:24 م الجمعة 01 أكتوبر 2021
الكويت: جناحنا في "إكسبو دبي" سيعكس صورة البلاد

معرض إكسبو دبي

أبوظبي/الكويت - أ ش أ

أكدت المفوض العام لدولة الكويت في معرض (إكسبو دبي 2020) منيرة الهويدي، اليوم الجمعة، أن الجناح الكويتي المشارك في المعرض سيكون متميزًا، واصفة إياه بأنه يعكس صورة البلاد المشرقة في هذا الحدث العالمي الكبير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الهويدي قولها، إنه تم الترتيب لافتتاح الجناح الكويتي ليظهر بشكل مناسب ومشرف، موضحة أنه تمت بهذه المناسبة دعوة عدد من المسؤولين الإماراتيين والدبلوماسيين الخليجيين في إمارة دبي.

وأضافت أن المشاركة في معرض (إكسبو دبي 2020) تهدف إلى إبراز دور الكويت الريادي والحضاري والثقافي والأدبي والفكري تحت شعار (كويت جديدة.. فرص جديدة الاستدامة) وذلك من خلال عرض كل ما تتمتع به مؤسسات الدولة من منتجات وأفكار متميزة في الجناح.

وبينت أن الجناح يقع ضمن "منطقة الاستدامة" بالتزامن مع استعدادات الدول المشاركة، مضيفة : "حرصنا أن تكون مشاركتنا متميزة لا سيما أنها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأوضحت أن صناعة محتوى مشاركة الكويت والشعار استندت إلى ركيزتين أساسيتين، أولهما "بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان"، والثانية هي "استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت".

هذا المحتوى من

Asha
إكسبو 2020دبي الكويت أبوظبي منطقة الاستدامة

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