رئيس وزراء أستراليا: سنعيد فتح الحدود الدولية "قريبًا جدًا"

سيدني- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه سيجري رفع الحظر المفروض على السفر الدولي قريبا.

وتابع موريسون في تصريحات للصحفيين في كانبرا، حيث أعلن عن تغييرات بشأن الحدود "قريبا جدا.. سنتمكن من فتح تلك الحدود الدولية مرة أخرى".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي إن المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من السفر مرة أخرى من وإلى الولايات عند وصول نسبة التطعيم إلى 80 % .

وقال موريسون "سيبدأ ذلك من الشهر المقبل".

وتابع أن المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعة مزدوجة باستخدام لقاح معترف به من قبل منظم الأدوية في البلاد، إدارة السلع العلاجية، سيتمكنون من الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة سبعة أيام.

وسيحتاج الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو حصلوا على لقاح غير معترف به من إدارة السلع العلاجية للخضوع للحجر الصحي في فندق لمدة 14 يومًا.

وجاء في بيان للحكومة "بمجرد إجراء التغييرات في تشرين ثان/نوفمبر، سيجري رفع قيود السفر الدولية الحالية المتعلقة بكوفيد-19 وسيتمكن الأستراليون من السفر ... طالما تم تطعيمهم بالكامل وإجراءت الحدود في تلك الدول تسمح بذلك".

وكانت حكومة كانبرا تعمل أيضا من أجل تنظيم السفر بدون حجر صحي لبعض الدول، مثل نيوزيلندا، عندما يكون تنفيذ ذلك آمنًا.

وتم إغلاق الحدود الدولية لأستراليا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس 2020 .

وحتى الآن، تم تطعيم أكثر من 54 % من الأستراليين فوق سن 16 عاما بشكل كامل ، وحوالي 78 % ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل.