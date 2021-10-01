بركان كيلاويا في هاواي ينفث حمما بإرتفاع مبنى من 5 طوابق

واشنطن- (د ب أ):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الحمم الناتجة عن بركان كيلاويا بجزيرة بيج آيلاند في هاواي وصلت إلى ارتفاع مبنى مؤلف من 5 طوابق مع استمرار ثوران البركان يوم الخميس.

وتابعت الوكالة الأمريكية في تغريدة يوم الخميس: "تصل نوافير الحمم البركانية إلى ارتفاع مبنى مكون من 5 طوابق مع ثوران كيلاويا".

وأضافت الوكالة الأمريكية أن الثوران داخل فوهة بركان هاليماوماو في كالديرا، قمة كيلاويا، بدأ بعد ظهر الأربعاء.

وأوضحت الوكالة إن صور كاميرات المراقبة أظهرت تشققات عند قاعدة الفوهة ، "تولد تدفقات حمم بركانية على سطح بحيرة الحمم البركانية التي كانت نشطة حتى مايو من عام 2021".

وعندما بدأ الثوران ، قام مرصد براكبن هاواي برفع مستوى التحذير من البركان من "ملاحظة" إلى "تحذير"، ورمز لونه من "برتقالي" إلى "أحمر"، أثناء رصدها للمخاطر المرتبطة بالثوران البركاني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: "يقتصر النشاط على هاليماوماو وسيتم إعادة تقييم المخاطر مع تقدم الثوران".

ويعتبر كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم. ويجذب السياح الذين يسافرون إلى هاواي لمشاهدة الحمم الحمراء المتوهجة الساخنة وهي تتدفق إلى المحيط الهادئ.