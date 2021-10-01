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كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات

01:43 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

سول- (د ب أ):

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إنها أجرت تجربة إطلاق طراز جديد من الصواريخ المضادة للطائرات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "أكاديمية علوم الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية -كوريا الشمالية- أجرت في 30 أيلول/سبتمبر تجربة إطلاق صاروخ مضاد للطائرات طورته حديثًا".

وأشارت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلى أن كوريا الشمالية أجرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تجارب على إطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت.​

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