مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل لتجنب إغلاق الحكومة

واشنطن - ( د ب أ):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس ، على مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية غدا الجمعة في تصويت من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي كانت نتيجته 65 صوتا مقابل 35 صوت.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع قبل المهلة المقررة التي تنتهي بحلول منتصف الليل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن مشروع القانون تم تمريره بعد أن أسقط الديمقراطيون محاولة سابقة لربط تعليق سقف الدين بمشروع القانون في مواجهة معارضة جمهورية عنيدة لهذا الإجراء. ومنع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري نسخة من مشروع القانون التي تحتوي على صيغة سقف الدين يوم الاثنين الماضي.

وسوف تظل الحكومة الفيدرالية تعمل حتى 3 ديسمبر المقبل ، بموجب الإجراء الذي أقره مجلس الشيوخ. ويتضمن مشروع القانون أيضا تخصيص 6ر28 مليار دولار للولايات التي تتعافى من الأعاصير وحرائق الغابات فضلا عن تخصيص 3ر6 مليار دولار لإعادة توطين اللاجئين من الحرب الأميركية في أفغانستان.

ونقلت بلومبرج عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قولها إن مجلس النواب سيطرح مشروع القانون اليوم الخميس ، وأنه سيحصل على دعم ساحق.

وأضافت "إنه سيكون من قبل الحزبين. وسيكون تصويتا كبيرا".

وأعرب السيناتور الجمهوري جون كينيدي، النائب عن ولاية لويزيانا التي دمرتهاالعاصفة ، عن سروره بشكل خاص لأن الديمقراطيين فصلوا مساعدات الكوارث عن تعليق سقف الدين. وانضم إلى زملائه أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في معارضة مشروع القانون يوم الاثنين الماضي.