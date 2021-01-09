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بومبيو يعلن رفع القيود المفروضة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان

11:10 م السبت 09 يناير 2021
بومبيو يعلن رفع القيود المفروضة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان

مايك بومبيو

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء السبت، رفع كافة القيود المفروضة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، حسبما ذكرت "بي بي سي".

و‏‎ألغى بومبيو، كل القيود المفروضة على تواصل المسؤولين الأمريكيين مع تايوان.

وكانت الصين، دعت أمس الجمعة، الولايات المتحدة إلى وقف "استفزازاتها المجنونة"، والتوقف عن خلق صعوبات جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية وذلك على خلفية الإعلان عن زيارة مندوبة واشنطن الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة لتايوان.

وتوعدت بكين، في بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا سافرت سفيرتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى تايوان في الأيام المقبلة، قائلة: "نود تذكير الولايات المتحدة بأن من يلعب بالنار سيحرق نفسه. الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً لعملها الخاطئ".

مايك بومبيو أمريكا تايون

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