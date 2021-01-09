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تركيا تسجل نحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا و181 وفاة

10:52 م السبت 09 يناير 2021
تركيا تسجل نحو 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا و181 وفاة

فيروس كورونا في تركيا

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليونين و317 ألفا و118 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل 181 حالة وفاة؛ ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 ألفا و 631 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و190 ألفًا و47 شخصًا.

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