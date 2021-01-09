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"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكي يختصر جولته في الشرق الأوسط

10:41 م السبت 09 يناير 2021
"بلومبرج": وزير الخزانة الأمريكي يختصر جولته في الشرق الأوسط

وزير الخزانة الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سيختصر جولة لسبع دول ويعود إلى الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بصورة مبكرة عما كان متوقعًا، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر المصدر غير المصرح له بالحديث علنًا عن هذا الأمر، أن عودة منوتشين تأتي استمرارا لدوره فى دوائر القيادة الأمريكية خلال فترة اضطرابات في الولايات المتحدة، ولا تتعلق بأي خطة لمتابعة تنحية الرئيس دونالد ترامب من خلال التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة.

ومنوتشين حاليًا في منتصف رحلة تستغرق 10 أيام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وزير الخزانة ستيفن منوشين

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