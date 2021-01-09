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تونس تعرب عن تضامنها وتعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية

10:36 م السبت 09 يناير 2021
تونس تعرب عن تضامنها وتعازيها في ضحايا الطائرة الإندونيسية

وزارة الخارجية التونسية

تونس - (أ ش أ)

أعربت الجمهورية التونسية، اليوم السبت، عن خالص التعازي وأصدق عبارات المواساة للحكومة والشعب الإندونيسي ولذوي ضحايا الطائرة التي تحطمت عقب إقلاعها من العاصمة جاكرتا.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت السلطات الإندونيسية، رجحت تحطم طائرة ركاب من طراز بوينج 737-500 على متنها 62 شخصًا في بحر جاوة إثر فقدان الاتصال بها دقائق بعد إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي السبت.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل اديتا ايراواتي لفرانس برس "فقدان الاتصال" بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بينما كانت تقوم برحلة داخلية "من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء س ج واي 182".

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