العاهل السعودي وولي عهده يُعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا الطائرة المنكوبة
السعودية - (أ ش أ)
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تعازية للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.
وقال الملك سلمان ن عبدالعزيز، في برقية بعث بها لرئيس إندونيسا، وأوردتها وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه".
من جانبه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس الإندونيسي.
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