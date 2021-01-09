رئيس البرلمان العراقي والسفير الأمريكي ببغداد يؤكدان ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والسفير الأمريكي ببغداد ماثيو تولر، ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات العراقية.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال المباحثات التي أجراها الحلبوسي، اليوم السبت، مع السفير الأمريكي وتناولت تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقًا للمصالح المتبادلة، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك