أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

06:45 م السبت 09 يناير 2021
قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

الملكة إليزابيث الثانية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن قصر باكنجهام اليوم السبت، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب تلقيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باسم القصر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إن الملكة اليزابيث البالغة من العمر 94 عاما والأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاما تلقيا اليوم اللقاح المضاد للفيروس.

من جانبه، أكد مصدر ملكي أن الملكة والأمير تلقيا اللقاح تحت إشراف طبيب العائلة المالكة في قلعة وندسور.

هذا المحتوى من

الملكة إليزابيث الثانية لقاح كورونا الأمير فيليب فيروس كورونا

الخبر التالى:

إيران تهدد بطرد المفتشين الدوليين حال عدم رفع العقوبات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يوجّه بزيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين الطبي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا