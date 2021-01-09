السعودية: استئناف الرحلات الجوية مع الدوحة اعتبارًا من الاثنين المقبل

الرياض - (د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدءا من الاثنين المقبل.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان لها مساء اليوم السبت: "أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة"، مشيرة إلى" أن أولى رحلاتها ستكون من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض".

ودخلت في وقت سابق اليوم أول سيارة قطرية إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر، الذي أعيد فتحه في أعقاب اتفاق قمة العلا الخليجية.

وقال أول قطري دخل إلى الأراضي السعودية في تصريحات له اليوم السبت إن الإجراءات كانت سهلة جداً، معبراً عن فرحته بعودة العلاقات بين البلدين.

وكان المشرف على مركز المراقبة الصحية بمنفذ سلوى، محمد البخيت أعلن عن الإجراءات الصحية المطلوبة من القطريين المسافرين إلى السعودية، فقال: "تم تجهيز طواقم طبية متخصصة وصالة وفق الاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة المسافرين قبل دخولهم إلى السعودية، ويتم التأكد من صحة الفحص المخبري لفيروس كورونا، حيث يجب عمل هذا الفحص خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة".

كما أضاف البخيت أن الراغبين بدخول السعودية يجب عليهم تحميل تطبيق "توكلنا" مع إجراءات دخولهم الأراضي السعودية، للتأكد من تواجدهم في الحجر المنزلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام لمن تجاوز الاشتراطات الصحية.

وأوضح البخيت عن وجود تعهد يوقع عليه المسافر، يتضمن تعهده بصحة المعلومات والتزامه بالحجر المنزلي واتباع كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.