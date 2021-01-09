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البحرية الإندونيسية: حدّدنا موقع طائرة الركاب المفقودة

04:54 م السبت 09 يناير 2021
البحرية الإندونيسية: حدّدنا موقع طائرة الركاب المفقودة

جانب من الحُطام

وكالات:

أعلن مسؤول بالبحرية الإندونيسية، السبت، تحديد موقع طائرة شركة سريويجايا إير التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، ونشر سفن في الموقع.

وقال عبد الرشيد للصحفيين "تم تحديد إحداثيات (الموقع) وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية سابقا أنه عُثِر على حطام يُعتقد أنه يعود للطائرة.

وذكرت خدمة "فلايت رادار "24 لتعقب الطائرات على تويتر أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة التي تقل أكثر من 50 شخصا هي من طراز بوينج 737-500 ودخلت الخدمة قبل 27 عاما.

وذكرت شركة الطيران الإندونيسية سريويجايا إير في بيان أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلا عن الرحلة الجوية قبل أن يتسنى لها إصدار أي بيان.

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