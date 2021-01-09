وزير الصحة التونسي: لم نسجل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

تونس- أ ش أ:

أكّد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مُشيرًا إلى أن إن الحجر الصحي الشامل مقترح في بعض المناطق التي تشهد تفشيًا كبيرًا للفيروس.

وأوضح المهدي، السبت، أن الهدف من الحجر الصحي الشامل في بعض المناطق هو الحد من تفشي الفيروس ومنع انتشاره خارج المنطقة على غرار ما حصل في منطقة "الحامة" بولاية قابس، و"دوز" بولاية قبلي.