تكلفته أكبر من سد النهضة.. إثيوبيا تبني سدًا جديدًا لـ"تخزين المياه"
وكالات:
أعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، وضع حجر الأساس لسد جديد بإقليم أمهرة، وفقما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، السبت.
ووفقا لصفحة هيئة الإذاعة الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن السد ارتفاعه 455 مترًا وطوله 371 مترًت، وسيتكلف 125 مليون دولار، أي أكبر من كُلفة سد النهضة البالغة نحو 5 مليارات دولار.
وتتم عملية بناء السد- الذي لم يُعرف اسمه حتى الآن- بالشراكة بين شركات صينية وبعض الشركات المحلية، وستكون مهمته تخزين المياه.
وسيُخصّص لتطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي، على أن ينتهي البناء منه خلال 3 سنوات.
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