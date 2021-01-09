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بخلاف سد النهضة.. إثيوبيا تبني سدًا جديدًا لـ"تخزين المياه"

04:00 م السبت 09 يناير 2021
بخلاف سد النهضة.. إثيوبيا تبني سدًا جديدًا لـ"تخزين المياه"

وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي

وكالات:

أعلن وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، وضع حجر الأساس لسد جديد بإقليم أمهرة، وفقما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، السبت.

ووفقا لصفحة هيئة الإذاعة الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن السد ارتفاعه 455 مترًا وطوله 371 مترًت، وسيتكلف 125 مليون دولار، أي أقل كُلفة من سد النهضة البالغة نحو 5 مليارات دولار.

وتتم عملية بناء السد- الذي لم يُعرف اسمه حتى الآن- بالشراكة بين شركات صينية وبعض الشركات المحلية، وستكون مهمته تخزين المياه.

وسيُخصّص لتطوير 7 آلاف هكتار من الأراضي، على أن ينتهي البناء منه خلال 3 سنوات.

سيلشي بيكيلي سد النهضة تخزين المياه إثيوبيا

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