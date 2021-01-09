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بسبب "معلومات مُضللة".. تويتر يحظر تغريدة لخامنئي

03:45 م السبت 09 يناير 2021
بسبب "معلومات مُضللة".. تويتر يحظر تغريدة لخامنئي

علي خامنئي

وكالات:

حظر "تويتر" تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الجمعة، لاحتوائها على معلومات مُضللة بشأن اللقاحات الأمريكية والبريطانية المُضادة لفيروس كورونا.

وقال مصدر في "تويتر" إن الحذف كان لانتهاك التغريدة معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول الفيروس، وأنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، كي يستطيع استعمال حسابه مرة أخرى.

وفي وقت سابق، نشر خامنئي تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية بحجة أنها غير آمنة.

وقال: "استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى".

وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".

وبدأت البلاد اختبار لقاحاتها على البشر في ديسمبر، ويُتوقع أن يصل المنتج إلى السوق المحلي في الربيع، في خطوة لاقت انتقادات شديدة.

علي خامنئي حظر تغريدة لخامنئي اللقاحات الأمريكية

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