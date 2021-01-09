أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

03:03 م السبت 09 يناير 2021
حزب الله يدين العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

فالح الفياض

بيروت- (د ب أ):

أدان حزب الله اللبناني، السبت، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "إننا إذ ندين ونستنكر هذه الخطوة الأمريكية بحق فالح الفياض وما يمثله، فإننا نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيرين".

وأضاف :"نعلم تماماً أن السبب الرئيسي للعقوبات هو موقفه الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق، بالإضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي اسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمةً على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف".

وتابع :"بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في جريمةٍ موصوفة، فليس من المستغرب بتاتاً إقدام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس الهيئة فالح الفياض، وهي عقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه".

وأعلن أن" الإدعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين منذ أيام أمام مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت أمس الجمعة عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ، متّهمة إياه بالتورّط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي حزب الله العقوبات الأمريكية

الخبر التالى:

معركة تويتر وترامب تتواصل.. حجب الحسابات المرتبطة بالرئيس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فقدان اتصال و"حُطام مجهول".. ماذا نعرف حتى الآن عن الطائرة الإندونيسية؟ (صور وفيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا