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النمسا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إلى 24 يناير

02:34 م السبت 09 يناير 2021
النمسا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إلى 24 يناير

وزارة الخارجية النمساوية

فيينا- أ ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تمديد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إلى 24 يناير الجاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، السبت، أنه من أجل منع انتشار السلالة الخطيرة الجديدة لكورونا في النمسا، سيتم تمديد حظر هبوط طائرات الركاب من جنوب أفريقيا وبريطانيا حتى منتصف ليل 24 يناير الجاري.

ورصدت النمسا حتى الآن 5 حالات من السلالة الجديدة لكورونا، وتكثف وزارة الصحة جهودها للحد من انتشار السلالة الجديدة.

وتدرس الحكومة النمساوية تمديد الإغلاق العام حتى فبراير المقبل، بسبب استمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة إلى أكثر من 2000 حالة يوميا، كما وصل متوسط الإصابات إلى161 حالة لكل 100 ألف نسمة.

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وزارة الخارجية النمساوية حظر الطيران بريطانيا جنوب أفريقيا

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