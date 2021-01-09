النمسا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إلى 24 يناير
فيينا- أ ش أ:
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تمديد حظر الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا إلى 24 يناير الجاري.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، السبت، أنه من أجل منع انتشار السلالة الخطيرة الجديدة لكورونا في النمسا، سيتم تمديد حظر هبوط طائرات الركاب من جنوب أفريقيا وبريطانيا حتى منتصف ليل 24 يناير الجاري.
ورصدت النمسا حتى الآن 5 حالات من السلالة الجديدة لكورونا، وتكثف وزارة الصحة جهودها للحد من انتشار السلالة الجديدة.
وتدرس الحكومة النمساوية تمديد الإغلاق العام حتى فبراير المقبل، بسبب استمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة إلى أكثر من 2000 حالة يوميا، كما وصل متوسط الإصابات إلى161 حالة لكل 100 ألف نسمة.
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