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رويترز: فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

01:03 م السبت 09 يناير 2021
رويترز: فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

ارشيفية

وكالات:

فُقِد الاتصال بطائرة تابعة لشركة "طيران سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، السبت، بينما كانت في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية، حسبما ذكرت "رويترز".

وقالت شركة "طيران سريويجايا"، في بيان أوردته "رويترز"، إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان.

كذلك أكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.

فقدان الاتصال بطائرة ركاب ندونيسيا اكرتا

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