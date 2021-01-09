أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

ترامب ليس الأول.. 4 رؤساء أمريكيين قاطعوا حفل التنصيب (تفاعلي)

12:11 م السبت 09 يناير 2021
ترامب ليس الأول.. 4 رؤساء أمريكيين قاطعوا حفل التنصيب (تفاعلي)

دونالد ترامب

كتبت- رنا أسامة:

أعلن الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، رفضه حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري، وذلك بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الكونجرس على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ووفق التقاليد المُتعارف عليها في هذا الصدد بالولايات المتحدة، يقوم الرئيس الحالي بدعوة الرئيس المنتخب إلى البيت الأبيض، ويتوجهان معًا إلى حفل التنصيب.

ومع أن ترامب سيكون بذلك أول رئيس أمريكي يكسر هذه التقاليد منذ 152 عامًا، فإنه ليس أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتخلّف عن حضور حفل تنصيب خلفه؛ فقد سبقه 4 رؤساء آخرين.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" رؤساء أمريكا الذين قاطعوا حفل التنصيب قبل ترامب:

دونالد ترامب حفل التنصيب جو بايدن الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

حصيلة إصابات قياسية بكورونا في الولايات المتحدة.. وإغلاق جديد في آسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 147810

    عدد المصابين

  • 117529

    عدد المتعافين

  • 8085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجرام فقد 35 جنيهًا في 3 أيام.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا