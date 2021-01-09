إيران: المتهمون في حادث الطائرة الأوكرانية يمثلون أمام المحكمة قريبًا

طهران- (د ب ا):

صرح المدعي العسكري بالعاصمة الإيرانية طهران، غلام علي تركي، بأن سلسلة من الأخطاء البشرية أدت إلى وقوع حادث سقوط الطائرة الاوكرانية في طهران العام الماضي، موضحا بانه سيتم قريبا رفع الملف إلى المحكمة العسكرية وسيمثل المتهمون امامها.

وفي تصريح للتلفزيون الايراني أوردته صباح اليوم السبت وكالة أنباء فارس، قال المدعى العسكرى إن الاركان العامة للقوات المسلحة اعتبرت بعد اجراء التحقيقات اللازمة 10 اشخاص مقصرين في الحادث وبادرت من ثم في اطار عقوبات انضباطية إلى تنزيل الرتبة العسكرية لبعض هؤلاء الافراد وتقديمهم للمحكمة العسكرية.

واوضح بان مشغلي المنظومة الدفاعية ارتكبوا سلسلة اخطاء أدت إلى عدم الدقة في تشخيص نوع الطائرة حيث تصوروه صاروخ كروز مقتربا وليس طائرة مدنية مبتعدة لذا فقد قاموا باستهدافه.

كان وزراء خارجية الدول، التي لقي مواطنوها حتفهم عندما أسقطت إيران عن طريق الخطأ طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي، قد طالبوا في بيان امس الجمعة طهران بتقديم تفسير "كامل" لإسقاط الطائرة.

ووقع البيان الصادر بمناسبة الذكرى الأولي لاسقاط الطائرة، وزراء خارجية كل من أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وكذلك وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني.

وأضافوا أن: "بلادنا سوف تعتبر إيران مسؤولة عن تحقيق العدالة والتأكد من أن تقدم إيران تعويضات كاملة لأسر الضحايا والدول التي تأثرت من الحادث".

كانت الطائرة الاوكرانية المنكوبة سقطت بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني " جنوب العاصمة طهران صباح يوم 8 يناير 2020 اثر استهدافها عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الإيراني ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم التسعة.